Nizza, Balotelli: "Ho deciso io di restare"

23/08/2018

Dopo mesi di silenzio e tante voci sul suo futuro, Mario Balotelli ha rotto il silenzio e in un video pubblicato dal Nizza ha detto la sua su quanto accaduto nell'ultimo periodo. "Devo essere onesto, alla fine della scorsa stagione la mia intenzione era quella di andar via. Però sto molto bene qui ed è una mia decisione quella di restare. Nessuno mi dice cosa devo fare. Faccio ciò che sento e che voglio. La decisione finale è sempre la mia", ha detto.

SuperMario ha quindi rivelato di aver ricevuto "cinque proposte concrete (una dall'Olympique Marsiglia e un'altra dalla Cina, ndr)". "Vi garantisco che sarei potuto andar via molto facilmente, ma ho parlato con il presidente e con Vieira - ha aggiunto Balotelli - . Patrick ha contribuito per l'80% a farmi cambiare idea". Infine l'ex attaccante di Inter e Milan non ha nascosto di puntare molto sulla Nazionale: "Voglio giocare gli Europei del 2020 con l'Italia. Se fossi andato in Cina sarebbe stato tutto più difficile".