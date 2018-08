Zielinski si è preso il Napoli: pronto il rinnovo per blindarlo

27/08/2018

Attore importante del cast di Maurizio Sarri, Piotr Zielinski è diventato grande protagonista con Carlo Ancelotti. Adesso, per il centrocampista polacco, dopo la doppietta decisiva contro il Milan , è pronto il rinnovo del contratto con il Napoli per metterlo definitivamente al centro del palcoscenico azzurro. Il club di De Laurentiis, infatti, vuole blindare il suo giovane campione: il rinnovo del contratto dal 2021 al 2023, con considerevole aumento dell'ingaggio, è quasi pronto.

La prossima settimana il ds Giuntoli dovrebbe chiudere la trattativa per il rinnovo. Per allontanare le sirene del mercato, per Zielinski è pronto un rinnovo davvero importante: l'obiettivo è soprattutto quello di "scacciare" la clausola al momento fissata a 65 milioni di euro, una cifra che rischia di essere alla portata di troppi top club, che la prossima estate - considerato il livello del calciatore, destinato a crescere ulteriormente - potrebbero precipitarsi sul calciatore. La clausola di rescissione, con il rinnovo, dovrebbe toccare quota 100 milioni.