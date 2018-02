Younes rinnega Napoli: vuole il rinnovo con l'Ajax. Ma il ds Overmars lo gela: "Ha firmato, non può"

13 febbraio 2018

Il giallo continua. O meglio, la telenovela prosegue. Protagonista sempre Amin Younes, l'esterno tedesco dei Lancieri pentito evidentemente della scelta compiuta due settimane fa, pronto a rinnegare parola e firma, smarcarsi dal Napoli e rinnovare con l'Ajax. Ma, essendoci un contratto già siglato, la situazione non è proprio così lineare. Anzi, regole alla mano, l'esterno tedesco la prossima stagione, a meno di ribaltoni clamorosi, giocherà con il Napoli. A confermarlo è stato Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax che in un'intervista al De Telegraaf ha chiarito: “Secondo le informazioni in mio possesso, Younes ha già firmato con il Napoli. Quindi non c'è possibilità che possa restare con noi anche nella prossima stagione”.



Il giocatore, lo ricordiamo, era sbarcato a Napoli negli ultimi giorni dell'ultima sessione di mercato - era stato anche in tribuna al San Paolo - per poi far ritorno all'Ajax per alcuni problemi personali. Le dichiarazioni di Overmars, oggi, sgombrano il campo da ogni dubbio. Per lo meno a parole. Ma nei fatti la storia continua. L'entourage del giocatore sta infatti ancora studiando la strategia migliore per annullare il contratto siglato con De Laurentiis. La partita, insomma, non è del tutto chiusa.