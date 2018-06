Verdi conferma: "Sì, ho accettato l'offerta del NapolI"

4 giugno 2018

Simone Verdi giocherà nel Napoli . Davvero, non ci saranno ripensamenti. Dopo che il trasferimento era sfumato a gennaio, ecco che l'attaccante, titolare in Nazionale contro l'Olanda, ha confermato il suo imminente passaggio al Napoli: "Sì, ho accettato l'offerta e ho già parlato sia con Insigne che con Ancelotti , col quale ho avuto una chiacchierata formale". Tutto fatto quindi per il passaggio dal Bologna al Napoli per 25 milioni di euro.

Verdi ha spiegato il "gran rifiuto" di gennaio con grande trasparenza: "Non avevo detto di no al Napoli, alla città e a Sarri. Semplicemente volevo finire il mio percorso con il Bologna, mi sentivo di dover e di voler finire il campionato con la squadra che aveva creduto in me anche dopo la retrocessione con il Carpi. Era un discorso chiaro, era un sì al Bologna, non un no al Napoli".



Verdi ha dimostrato di avere buon feeling con Insigne, che troverà proprio al Napoli come compagno di squadra: "Ci conoscevamo già e penso sia davvero un grande, si merita di essere stato il capitano dell'Italia nel giorno del suo compleanno. Ho parlato con lui ma anche con Ancelotti, è tutto ok".