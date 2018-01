Svolta Napoli, Politano si avvicina

26 gennaio 2018

Da uno che ha preferito passare la mano, Verdi, a uno che sta facendo di tutto per non perdere il treno. Il Napoli vede la luce in fondo al tunnel di questo insipido calciomercato invernale e la luce passa attraverso lo spiraglio aperto dal Sassuolo nella trattativa che porta, o porterebbe, a Matteo Politano. Dire che ci siamo è obiettivamente esagerato, ma le ultime ore sono state utili a modificare certi orizzonti e ad abbassare sensibilmente la resistenza fin qui posta dai neroverdi alla cessione del loro attaccante. Il riavvicinamento è frutto di un paio di novità importanti.



La prima è la ferma volontà di Politano - lui sì, come detto, a differenza di Verdi - di trasferirsi tra mare e Vesuvio. La seconda è l'inserimento nella trattativa di una controprartita certamente interessante come Ounas, chiuso in azzurro e per questo offerto in prestito al Sassuolo. Sassuolo che, oltre all'esterno ex Bordeaux, rinfrescherà le casse societarie con una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Perché di questo, di questa distanza ormai sottile, si sta parlando in queste ore e si parlerà nell'incontro di oggi in Lega tra le due società.