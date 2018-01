Sassuolo, l'agente di Politano allo scoperto: "Vogliamo il Napoli"

19 gennaio 2018

Il Sassuolo proprio non ci sente e lo ha detto in tutti i modi: Politano fino a giugno non si muove. "La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno. Politano compreso - aveva detto il ds Guido Angelozzi -. E non è una questione di offerte". Parole ribadite anche dal patron, Giorgio Squinzi, e dal ds Giovanni Carenvali: "Politano non si muove".



Caso chiuso? No, perché l'agente del giocatore, pur senza usare toni da battaglia, ha garantito che proverà fino alla chiusura del mercato a convincere il Sassuolo. "Io lavoro per il mio atleta, che avrebbe questo desiderio e quindi fin quando c'è una possibilità sicuramente ci proveremo - ha aggiunto Lippi -. Sono convinto che facendo il salto di qualità Politano darebbe il suo apporto. Al momento il Sassuolo non lo cede e va bene lo stesso, non è che uno non si comporta da professionista. Se si presenta il Napoli però c'è per forza da parlarne. Noi avremmo la volontà ed il piacere di confrontarci con una società e un livello importanti come a Napoli, l'abbiamo detto alla società. Per ora niente, quindi basta. La sua caratteristica principale che mi ha colpito è la personalità, pur non partendo davanti agli altri si è sempre conquistato il suo spazio. Questo è importante. Non vogliamo mancare di rispetto nessuno, il Sassuolo ha fatto le sue scelte e ha detto che il giocatore è incedibile. Va bene così, ma fin quando il mercato è aperto noi ci proveremo".