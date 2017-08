Reina dice no al Psg, resta al Napoli. La moglie: "Orgogliosa di te"

28 agosto 2017

Pepe Reina resta al Napoli . Nelle ultime ore il portiere spagnolo si sarebbe convinto a dire no all'offerta del Psg e a rimanere agli ordini di Sarri, nonostante il mancato rinnovo del contratto. A conferma della decisione del giocatore un post su Instagram della moglie, che ha pubblicato la foto delle maglie del Napoli di Reina: "Luca e Thiago già sono pronti per la nuova stagione #Napoli". Luca e Thiago sono i figli della coppia.

Difficile la pista che portava a Rulli, troppo stretti i tempi per sostituire degnamente il portiere spagnolo. Con il Napoli alle strette, Pepe Reina nelle ultime ore ha meditato a lungo, arrivando alla conclusione di non voler abbandonare la sua squadra lasciandola in difficoltà. Una scelta di cuore, che va al di là delle questioni economiche: Reina è in scadenza di contratto, al Psg gli avrebbero offerto un contratto biennale o triennale. Resta da capire come si muoveranno i parigini, che contavano nella scelta dello spagnolo di andare alla corte di Emery.



Il messaggio su Instagram della moglie di Reina cancella quasi definitivamente le lacrime d'addio al San Paolo di domenica sera: "Luca e Thiago gia sono pronti per la nuova stagione #Napoli #calciolanostravita #Reina25 #sempreconte #orgogliosadite #forzanapolisempre".