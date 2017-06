Reina-De Laurentiis, volano gli stracci

7 giugno 2017

Si allontana sempre di più l'accordo tra Pepe Reina e il Napoli per il prolungamento del contratto. Come riferito da Ciro Venerato a Radio Crc, il portiere spagnolo ha rifiutato il biennale proposto da De Laurentiis , ribadendo di pretendere un triennale da 3 milioni e mezzo e ricevendo in risposta un secco no da De Laurentiis e Giuntoli. Adl, che contava di annunciare la fumata bianca per il rinnovo, è rimasto molto contrariato dall'atteggiamento di Reina e intende a questo punto far rispettare il contratto in essere rischiando di perdere il giocatore a costo zero. Solo in caso di offerta non inferiore ai 5 milioni Reina potrebbe lasciare Napoli anche subito.

L'aria che tira non è insomma delle migliori. Reina è infuriato con il presidente per le parole pronunciate in occasione della cena di fine anno quando Adl accusò, nemmeno troppo velatamente, il suo portiere di avere troppe distrazioni fuori dal campo e non ha alcuna intenzione di andare incontro alla società. De Laurentiis, dal canto suo, sa di poter contare sul portiere spagnolo ancora per un paio di stagioni massimo e si sta già cautelando guardandosi attorno alla ricerca di un erede. Di qui una distanza che appare ampia se non addirittura incolmabile tra domanda e offerta e la sensazione che le parti prenderanno strade differenti.



Difficile se non impossibile che Reina e il Napoli trovino un accordo. Difficile, però, anche che riescano a trovare una via d'uscita comune. Adl è disposto a cedere il suo portiere ma vuole almeno 5 milioni. Reina, invece, potrebbe anche decidere di restare in azzurro un altro anno e liberarsi poi a costo zero ben sapendo di poter poi strappare un ingaggio migliore per gli ultimi anni della sua carriera. Nel frattempo il gelo è palpabile. Ed è un gelo che non promette nulla di buono.