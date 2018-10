Psg, Cavani: "L'interesse del Napoli mi fa piacere"

31/10/2018

Grande soddisfazione per Edinson Cavani che ieri sera è stato premiato con il Golden Foot 2018 , riservato ai campioni che abbiano compiuto almeno 28 anni: l'attaccante del Psg è risultato il più votato dai tifosi ed ha superato concorrenti di prestigio come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il Matador ne ha approfittato anche per parlare dell'interesse del Napol i: "Fa piacere ma per ora il mercato lasciamolo da parte".

Il filo tra l'uruguaiano e gli azzurri non si spezza mai come dimostrato nella partita di Champions League a Parigi e come avverrà a Napoli: "Andremo al San Paolo per giocarcela ma così sarà per loro. Tornare in quello stadio e con quella gente che non vedo da tempo sarà per me un'emozione speciale". E, chissà, magari un'occasione in più per tentare di pianificare un clamoroso ritorno, come vorrebbero i tifosi azzurri.