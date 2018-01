Politano-Napoli, l'accordo ancora non c'è. L'agente: "Fiducia ultima a morire"

30 gennaio 2018

Terminato l'incontro tra Sassuolo e Napoli per il trasferimento di Matteo Politano: gli azzurri hanno già l'intesa con l'attaccante ma ancora non hanno raggiunto quella con il club neroverde che chiede 25 milioni per lasciarlo partire. L'agente del giocatore Davide Lippi, comunque, si dice ottimista: "Stiamo lavorando, la fiducia è l'ultima a morire" ha detto. Eventuali e ulteriori novità, a questo punto, sono attese per le prossime ore.

A Napoli è iniziato il countdown per l'ultimo assalto a Politano. In nottata il club di De Laurentiis ha raggiunto un'intesa contrattuale con il calciatore, ma manca ancora il via libera del Sassuolo, sempre restio a cedere i suoi gioielli a gennaio. Al momento la situazione è ancora in una fase di stalle. Si tratta sul prezzo del calciatore. Il Sassuolo chiede 25 milioni, il Napoli invece è fermo a 20.



Per sbloccare l'affare, comunque, non è bastato l'incontro di oggi a Milano tra Giuntoli e Carnevali. Cruciali potrebbero essere anche le trattative dei neroverdi per trovare un'alternativa all'altezza di Politano. Nel mirino del Sassuolo ci sono infatti D'Alessandro e Babacar. Per il futuro di Politano sono ore caldissime e tutto si deciderà al fotofinish, poco prima della chiusura del mercato.