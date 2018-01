Napoli, Younes non arriva ora: slitta tutto a giugno Dopo le voci di giornata, il procuratore del giocatore chiarisce: "Ha problemi familiari seri, contratto già firmato"

30 gennaio 2018

Slitta clamorosamente la trattativa tra il Napoli e l'Ajax per Younes. Il giocatore, avvistato anche al San Paolo per la gara contro il Bologna, a gennaio non sbarcherà in Serie A con la maglia azzurra. Alla base dello stallo - ha precisato il procuratore del tedesco dell'Ajax - problemi familiari: "Contratto già firmato - ha detto Nicola Innocentin - e come inizialmente previsto arriverà a fine stagione. Ha chiesto lui di postiicpare tutto per questioni private"

Tante le indiscrezioni uscite in giornata, tante le voci, le supposizioni e le illazioni. A fare chiarezza ci ha pensato l'agente del giocatore facendo minuziosamente la cronistoria di quanto successo negli ultimi giorni: "Dopo le voci infondate circolate a Napoli in queste ore - ha dichiarato Nicola Innocentin a gianlucadimarzio.com - ci tengo a precisare che il giocatore è andato a Roma per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto per giugno, perché quella era l’intesa iniziale da portare a termine e perché il contratto di 5 anni andava firmato ovviamente dopo aver fatto le visite mediche. Il giorno dopo a Napoli ha fatto ulteriori esami del sangue ed è andato a vedere la partita al San paolo in attesa che Ajax e Napoli trovassero un accordo per poter anticipare il trasferimento. Nel frattempo però il ragazzo ha avuto dei problemi familiari che lo hanno portato a chiedere alle due società di non andare subito e di posticipare il trasferimento per giugno. Quindi ci tengo a precisare che a condizionare la partenza immediata di Younes sono stati dei motivi familiari. Nelle ultime ore era irraggiungibile perché era semplicemente in aereo".

SI STA PER SBLOCCARE KLAASSEN Posticipato Younes, il Napoli sta per piazzare un altro colpo. Dopo un lungo tira e molla sui diritti di immagine, si starebbe sbloccando la trattativa per Klaassen. Con l'Everton, dove il calciatore si è trasferito in estate, i dirigenti azzurri stanno lavorando sul prestito con diritto di riscatto. In Premier l'ultima presenza del trequartista olandese risale al 23 settembre.

