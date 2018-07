Napoli, visite mediche per Meret

04/07/2018

Dopo Verdi e Fabian Ruiz, è tutto pronto per l'arrivo del terzo acquisto in casa Napoli: si tratta di Meret, arrivato pochi minuti fa alla clinica romana Villa Stuart per sostenere le consuete visite mediche (come si può vedere nella foto di Calcionapoli24.it), prima di firmare il contratto da 1.5 milioni all'anno che lo legherà agli azzurri per le prossime cinque stagioni. Portiere classe '97, Meret arriverà dall'Udinese per una cifra vicina ai 27.5 milioni di euro, affare in cui sarà inserito anche il cartellino dell'estremo difensore greco Karnezis.