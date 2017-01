Napoli, visite in corso per Gabbiadini

31 gennaio 2017

E' una questione di ore l'ufficialità del passaggio di Manolo Gabbiadini al Southampton. L'attaccante ormai ex Napoli - c'è già l'accordo tra le parti - sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il club inglese cui seguirà la firma del contratto. Intanto gli azzurri stanno trattando con l'Empoli per la cessione di El Kaddouri, ma l'affare non sembra di facile soluzione. Si sarebbe infatti inserito il Trabzospor, soluzione che sarebbe preferita dal giocatore.