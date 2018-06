Napoli-Verdi, ci siamo: l'attaccante è a Villa Stuart per le visite mediche

11/06/2018

In casa Napoli è il giorno di Simone Verdi , che poco dopo le 13:30 è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per sostenere le visite mediche con il club partenopeo. L'attaccante sta dunque per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, con cui entro sera dovrebbe firmare il contratto negli uffici della Filmauro. Al Bologna andranno circa 25 milioni di euro compresi i bonus.

Verdi sta dunque per diventare un nuovo giocatore del Napoli, sei mesi dopo la trattativa andata in scena nella sessione invernale. A gennaio l'attaccante preferì restare al Bologna per completare la stagione, ora invece è pronto per iniziare la nuova avventura con i partenopei. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni.