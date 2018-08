Napoli, ufficiale l'arrivo di Ospina

17/08/2018

Nell'ultima giornata di mercato, il Napoli ha perfezionato un colpo in entrata e uno in uscita. Mancava solo l'ufficialità che è arrivata nel pomeriggio quando è stato depositato il contratto di David Ospina che arriva dall'Arsenal in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto. Saluta il gruppo, invece, Lorenzo Tonelli, che si trasferisce alla Sampdoria in prestito con l'obbligo di riscatto.