Napoli, tre nomi per il dopo-Jorginho: Rudy, Lobotka e Badelj

13/06/2018

"Sono in attesa di notizie dal Napoli, credo che stiano trattando e attendiamo novità - ha spiegato Joao Santos a Radio Kiss Kiss Napoli -. Il ragazzo è a Fortaleza, in vacanza con la famiglia". "Accordo tra club e calciatore? Sì, c’è, è ovvio che ci siano stati contatti, ora attendiamo che tutto si risolva per il meglio per far felici tutti - ha proseguito l'agente del centrocampista -. Giocare in Premier, per il City, con Guardiola... sono motivazioni importanti, è ovvio. Ma tutto dipende dall'accordo tra De Laurentiis e la società inglese".



L'impressione è che tutto potrebbe sbloccarsi a breve, soprattutto se il Napoli dovesse riuscire nel frattempo a trovare un'intesa almeno con uno dei calciatori individuati proprio per raccogliere l'eredità di Jorginho (e probabilmente anche Hamsik). Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Sebastian Rudy. Per il centrocampista del Bayern, classe 1990, gli azzurri avrebbero già offerto 20 milioni di euro. Cifra leggermente inferiore a quella messa sul piatto col Celta Vigo per Stanislav Lobotka (25 milioni più bonus). Discorso diverso invece per Badelj, in scadenza a giugno 2018, a cui il Napoli ha proposto un triennale da 2,5 mln netti a stagione. Ma sulle tracce del croato ci sono anche altri club.