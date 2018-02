Napoli, telenovela Younes: "Potrei rinnovare con l'Ajax"

6 febbraio 2018

Nuovo capitolo nella telenovela Amin Younes. "Non so se andrò a Napoli la prossima estate - ha dichiarato il tedesco al Telegraaf -. Non escludo di poter firmare il rinnovo con l'Ajax. Adesso voglio consacrarmi come campione in questo club". "L'accordo con il Napoli non si è concretizzato per motivi personali, sono successe diverse cose, ma non voglio parlarne", ha aggiunto il talento dei Lancieri in scadenza di contratto.