Napoli, spunta l'idea Pastore

4 giugno 2018

C'è un nome nuovo per il Napoli targato Ancelotti . Secondo quanto riporta Espn, Javier Pastore è ai ferri corti col Psg e sarebbe finito nel mirino di De Laurentiis per dare qualità sulla trequarti. Un'idea interessante, che stuzzica gli azzurri e anche il club parigino, ormai deciso a liberarsi dell'argentino. Al momento siamo solo ai primi contatti, ma, alla giusta cifra, l'affare potrebbe andare in porto, soprattutto perché il giocatore piace molto ad Ancelotti .

Dopo otto anni, dunque, il "Flaco" potrebbe tornare in Serie A con la maglia del Napoli. Sulle tracce dell'argentino però non ci sono soltanto gli azzurri. Stando ai ben informati, infatti, l'ex Palermo in Italia piace anche all'Inter da diverso tempo e in Premier al West Ham, probabilmente in vantaggio su tutti nella trattativa. A pesare sulla scelta del calciatore però potrebbe contribuire l'arrivo a Napoli proprio di Ancelotti, con cui l'attaccante argentino ha già lavorato in passato e con cui i rapporti sono rimasti sempre ottimi.