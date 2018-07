Napoli sogna in grande: Benzema o Cavani per l'attacco

20/07/2018

Una risposta alla Juventus e a Cristiano Ronaldo. Non a livello tecnico quanto sul piano morale, di stimoli, di voglia di restare in scia della società bianconera che a conti fatti, parola dell'ultimo campionato, partirebbe con soli 4 punti di vantaggio. Un gap che probabilmente è aumentato dopo le mosse di manovre bianconere, ma che il Napoli ha saputo contenere affidando ad Ancelotti la guida della squadra. Una garanzia che ha evitato la diaspora di campioni paventata dopo l'ultima di campionato, da Hamsik a Mertens, passando per Insigne e Koulibaly. Un punto di inizio, ma Fabian Ruiz - per quanto stia impressionando Carletto in allenamento - non può bastare. Serve una grande punta, un centravanti in grado di far sognare i tifosi e non solo, e i nomi sono essenzialmente due: Benzema o Cavani. Difficili, complicati, costosi ma non impossibili.



Per l'attaccante francese, che prima dell'addio di Ronaldo era l'indiziato principale a lasciare il Real Madrid, si è già mosso Ancelotti in prima persona. Ha parlato con lui, gli ha promesso un rilancio dopo la delusione della mancata convocazione nella Francia campione del mondo, e garantito un ruolo da protagonista. In soccorso arriverebbe anche la Legge di Stabilità 2017 che cambia i parametri fiscali rendendoli più appetibili ai calciatori provenienti dall'estero. La trattativa resta lì, in standby, cercando di capire le mosse di Florentino Perez dopo l'addio a CR7.



I tifosi però sognano il ritorno di Edinson Cavani, un affare praticamente impossibile a detta di tutti ma che a dispetto dello scetticismo è sempre lì, sulla bocca di tutti a partire da De Laurentiis e il suo sibillino "Se si abbassa l'ingaggio, lo prendo". Il Matador non ha mai nascosto di voler tornare un giorno a Napoli, ma l'ingaggio da 14 milioni di euro netti all'anno è un macigno sulle speranze della dirigenza azzurra. Ma non si sa mai e le voci continuano ad aleggiare sopra Castel Volturno. I tifosi lo invocano sui social con #EdiTorna, le parole di Neymar e l'esplosione di Mbappé gli hanno chiuso ulteriormente le porte al Psg. Il fratello vuole portarlo via da Parigi, ma non sarà facile trovare la soluzione con o senza una serie di benefit studiati ad hoc.