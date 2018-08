Napoli, si spinge per Tatarusanu: va convinto il Nantes

13/08/2018

Il Napoli prova a stringere il cerchio per la porta e punta con insistenza Ciprian Tatarusanu, 32enne portiere romeno in forza al Nantes. Gli azzurri hanno già l’ok dell’ex Fiorentina che tornerebbe volentieri in Italia ma al momento i francesi fanno muro. Per ammorbidire la posizione del Nantes è entrato in scena anche l’agente di Tatarusanu, Pietro Chiodi, che cercherà di scardinare la resistenza dei francesi in un incontro faccia a faccia.