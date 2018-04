Napoli: sfida all'Arsenal per Nacho

25 gennaio 2016

In quest'ultima settimana di mercato, il Napoli cercherà di chiudere per un difensore. Difficile arrivare, in questa sessione, a Tonelli e Maksimovic, visti i continui no di Empoli e Torino. Si può sbloccare Barba, ma i partenopei sperano in una risposta affermativa del Real Madrid per Nacho. Su di lui c'è l'Arsenal. Il difensore può arrivare in prestito. Domani arriva Grassi: visite e firma per il centrocampista. Lo riporta Il Mattino.