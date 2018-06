Napoli scatenato: mercoledì visite per Fabian Ruiz

17/06/2018

Napoli scatenato sul mercato. In entrata e in uscita. Stando a Il Mattino, gli azzurri sarebbero a un passo da chiudere l'affare Fabian Ruiz , uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. Al Betis arriverà da Napoli un bonifico pari alla clausola del centrocampista (30 mln), che già mercoledì dovrebbe essere in Italia per le visite medich e. Sul fronte Hamsik , il giocatore ha già scelto la Cina. Lunin invece sarà il portiere del futuro.

Idee chiare e passi decisi. Il Napoli targato Ancelotti comincia a prendere forma. A partire dal centrocampo, dove Fabian Ruiz dovrebbe raccogliere l'eredità di Jorginho, ormai destinato al City. Per il mediano del Betis ormai è tutto fatto, mancano solo gli ultimi dettagli. All'entourage del regista sono già state recapitate le bozze dei contratti e mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per visite mediche e firma. Un colpo importante per il Napoli, che a Ruiz affiderà le chiavi del centrocampo.



Per quanto riguarda invece il futuro di Hamsik, a Napoli ormai scorrono i titoli di coda. Marekiaro sempre infatti più propenso a cedere alle ricche offerte cinesi dello Tianjin Quanjian e dello Shandong Luneng (35mln di euro in tre anni). AdL sta cercando di fargli cambiare idea, ma, viste le cifre in ballo, sembra molto difficile che questa volta il presidente riesca a centrare l'obiettivo. Al posto del totem slovacco in mediana potrebbe arrivare uno tra Rudi e Lobotka, ma la questione non è ancora chiusa.



Ma i fari azzurri non sono puntati solo sul centrocampo. A Castelvolturno, infatti, continua a tenere banco anche la questione portiere. In attesa di capire chi prenderà il posto di Reina (si parla di Areola, Meret e Cech), il Napoli ha già individuato l'estremo difensore del futuro. Si tratta di Andrij Lunin, classe '99 dello Zorya sponsorizzato dall'ex pupillo di Ancelotti Andriy Shevchenko, che ha già fatto esordire il 19 nell'Ucraina. Un colpo in prospettiva ormai in dirittura d'arrivo.