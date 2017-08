Napoli, Reina: "Lacrime d'addio? Non lo so". Dipende dal sostituto

28 agosto 2017

Pepe Reina al Psg è un'ipotesi che col passare dei giorni sta prendendo sempre più corpo. Dopo la vittoria sull'Atalanta, il portiere del Napoli nel consueto saluto alla curva aveva le lacrime agli occhi. Dubbi sulla partenza non spazzati via nel postpartita: "Lacrime d'addio? Non lo so" ha commentato lo spagnolo ai cronisti in mixed zone. L'offerta del Psg è di 7 milioni, ma il Napoli vuole prima un sostituto adeguato: Rulli o Skorupski .

La situazione è più complicata di quanto si possa immaginare ed è resa ancora più intrigante dal mancato rinnovo dello spagnolo con gli azzurri. La proposta di Reina di confermare l'attuale ingaggio per un'altra stagione è stata rifiutata da De Laurentiis fino alla rottura della trattativa che d'un tratto ha dato coraggio al Psg. Il Napoli non vorrebbe cedere Reina, ma i 7 milioni di euro offerti dai francesi per un portiere 35enne in scadenza di contratto obbligano a qualche riflessione in più da parte di tutti, anche dello spagnolo a cui sono stati offerti 3,5 milioni di euro all'anno. Ma le lacrime di Reina nel saluto alla curva vanno oltre la questione economica.



In Francia sono sicuri: il Napoli ha dichiarato incedibile Reina, come riporta L'Equipe. Il problema, infatti, è che manca un'alternativa valida e disponibile sul mercato il che porterebbe gli azzurri a trattenere il portiere. L'ok al trasferimento, del quale nemmeno Reina ha saputo giudicare la fattibilità nel breve periodo, è subordinato proprio a un eventuale accordo con uno dei profili indicati da Sarri e individuati dalla società per la porta: Rulli della Real Sociedad è molto difficile, Skorupski della Roma complicato. Sullo sfondo c'è Perin.