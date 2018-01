Napoli, Politano vuole l'azzurro: ma la Juventus fa sul serio

29 gennaio 2018

L'incedibilità del giocatore sbandierata a inizio gennaio è ormai un lontano ricordo e anche il Sassuolo si è rassegnato a perdere uno dei propri pezzi pregiati, ma non senza fare il proprio interesse. I neroverdi chiedono almeno 20 milioni di euro, ma l'inserimento della Juventus - alla ricerca di un sostituto di Cuadrado visti i problemi del colombiano - ha le potenzialità per far partire un gioco al rialzo che il Napoli non si aspettava.



Perfetto nel tridente e già abituato ai ritmi del calcio italiano, Politano più di Younes è stato individuato da Sarri come pezzo utile da inserire nel proprio scacchiere per continuare la lotta per lo scudetto, anche per la sua capacità di palleggio e di saltare l'uomo in velocità, nonché di inserirsi. Dopo una prima resistenza del Sassuolo, è stato lo stesso giocatore a esporsi: "Ci ha espresso la volontà di andare al Napoli - ha ammesso l'ad neroverde Giovanni Carnevali -. Ci sono anche altre offerte e noi faremo gli interessi del club".



Spesso il gradimento del giocatore ha fatto la differenza in queste situazioni, ma l'inserimento della Juventus complicherà - e non di poco - le ultime ore di mercato. I bianconeri sono pronti anche a rilanciare fino a 25 milioni di euro, magari inserendo anche qualche giocatore gradito al Sassuolo, cercando poi di convincere Politano a vestire il bianconero: "E' vero che il ragazzo vuole il Napoli - ha confermato l'agente Davide Lippi a calcionapoli1926 -. Vuole vestire la maglia azzurra, ma c'è stato l'inserimento della Juventus. Siamo in attesa di sviluppi". Una lotta continua in campo come fuori.