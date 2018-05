Napoli, per la porta c'è Areola

25 maggio 2018

Il Napoli con l'arrivo di Ancelotti sogna in grande sul mercato ed è alla ricerca di un grande portiere per sostituire Reina. La questione porta è la priorità e nelle ultime ore è spuntato un nome importante: Alphonse Areola. Il portiere del Psg sarà chiuso da Buffon e Carletto è un suo grande estimatore, tanto che è stato proprio lui a scoprirlo e lanciarlo nel 2012 sotto la Tour Eiffel. C'è margine di trattativa e De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo nuovo allenatore.



Da non trascurare sempre le piste che portano a Rui Patricio e Leno. AdL nelle settimane scorse è arrivato a un passo dal portiere dello Sporting Lisbona, ma ora vuole aspettare prima dell'affondo decisivo. Il tedesco del Bayer Leverkusen, invece, è un vecchio pallino e resta sempre alla finestra.