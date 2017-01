Napoli, per Gabbiadini visite col Southampton. El Kaddouri all'Empoli L'attaccante pronto a firmare con il Southampton

31 gennaio 2017

E' una questione di ore l'ufficialità del passaggio di Manolo Gabbiadini al Southampton. L'attaccante ormai ex Napoli - c'è già l'accordo tra le parti - sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il club inglese cui seguirà la firma del contratto. Giornata molto intensa e particolare,invece, per El Kaddouri: ceduto all'Empoli per 1,5 milioni, contratto fino al 2021.

EMPOLI-EL KADDOURI, È FATTA "L´Empoli FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal SSC Napoli, le prestazioni del calciatore Omar El Kaddouri fino al 30 giugno 2021".

ARRIVA IL GIOVANE ZERBIN Il Napoli ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Alessio Zerbin, calciatore classe '99 che arriva dal Gozzano.

SI RIAPRE EL KADDOURI-EMPOLI El Kaddouri-Empoli: il tira e molla che va avanti da tutta la giornata registra un nuovo avvicinamento tra le parti. Sembra quindi probabile che, alla fine, il marocchino si trasferisca in Toscana.

AG. KOULIBALY: "PRONTO PER IL NAPOLI" Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito, reduce dall'eliminazione del suo Senegal in Coppa d'Africa: “C’è un po' di delusione per l’eliminazione ai rigori in Coppa d’Africa, sarà in serata o al massimo domani a Napoli e tornerà con grande entusiasmo. È sicuramente pronto a giocare e credo sarà a disposizione di Sarri sin da subito. Il mister lo aspetta, ha grande fiducia in Kalidou e lui sarà felice di dare il suo contributo”.

INCREDIBILE EL KADDOURI: RESTA AL NAPOLI Omar El Kaddouri potrebbe restare al Napoli in questa sessione di mercato per poi trasferirsi al Trabzonspor al termine della stagione a parametro zero.

RETROMARCIA EL KADDOURI Prima vicino all'Empoli, poi a un passo dalla Turchia, sponda Trabzonspor, adesso di nuovo verso Empoli. El Kaddouri sta movimentando non poco l'ultimo giorno di mercato del Napoli. Il giocatore è arrivato a Milano e, da indiscrezioni, sembra che si sia deciso ad accettare i toscani. Firma imminente

GNAHORE' CEDUTO AL PERUGIA Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Eddy Gnahorè, centrocampista classe 93, al Perugia.

EL KADDOURI, CHE CAOS Ci sarebbe addirittura un pre-contratto firmato con il Trabzonspor per il giocatore del Napoli. Lo rivelano i media turchi. L'Empoli e De Laurentiis continuano però a trattare. Difficile capire che fine farà l'attaccante azzurro. Si attendono evoluzioni

