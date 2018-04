Napoli: ore decisive per Grassi

20 gennaio 2016

Sono ore importanti per la trattativa tra Napoli e Atalanta per Grassi . L'offerta azzurra è di 8 milioni di euro più 2 di bonus. La palla passa ai bergamaschi: devono decidere se cederlo ora o a luglio. Agli azzurri piace anche il portiere Sportiello , considerato l'erede di Reina . Su di lui c'è anche la Roma. Intanto però il ds dell'Atalanta Sartori ha visto Galliani e ha parlato con lui anche del centrocampista. Ma il Napoli è in vantaggio.

E' quindi Grassi il prescelto dopo le difficoltà per arrivare a Hector Herrera e André Gomes, senza dimenticare Kramer del Bayer Leverkusen. Capitolo Sportiello: per ora c'è stata solo una richiesta di informazioni, ma i partenopei stanno cominciando a muoversi per cercare l'erede di Reina, anche se lo spagnolo vuole chiudere la carriera in Campania. In difesa è davvero difficile, per questa sessione di mercato, arrivare a Maksimovic. Quindi, virata su Barba dell'Empoli, corteggiato anche dall'Inter per il dopo Ranocchia.