Napoli, occhi puntati su Denis Suarez

13 novembre 2017

L'indiscrezione arriva dalle colonne del Mundo Deportivo e trova conferme in diversi ambienti vicini al Napoli. Denis Suarez piace a De Laurentiis e la finestra di mercato invernale potrebbe essere l'occasione giusta per migliorare la rosa azzurra con un giovane di talento come lui. Nel Barcellona, del resto, l'ex Villarreal non è riuscito a cambiare le gerarchie e la Serie A potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per il futuro. Da quando è arrivato a Barcellona (estate 2016), Suarez ha collezionato solo 45 presenze e 2.245 minuti di gioco effettivo. Numeri chiari, che confermano un utilizzo a singhiozzo e forse la necessità di cambiare aria per trovare più continuità. Occasione che il Napoli sarebbe ben felice di dargli, a patto che lo spagnolo sposi il progetto di Sarri e dimostri di voler indossare davvero la maglia azzurra. Per Suarez a Barcellona sembra giunta l'ora dei titoli di coda. E Sarri lo aspetta a braccia aperte.