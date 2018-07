Napoli, nuovo obiettivo per la fascia. De Laurentiis: "Malcuit profilo interessante"

31/07/2018

La questione terzino tiene ancora banco in casa Napoli. Ed è il presidente De Laurentiis, come di consueto, a svelare le strategie di mercagto. Oltre al nome di Darmian spunta quello di Kevin Malcuit, terzino francese classe '91 del Lilla. "Se ho proposto 5 anni di contratto a Darmian? Potrebbe essere vero o falso, ma di solito sono io che chiedo sempre 5 anni di contratto per i nuovi acquisti. Malcuit è un profilo molto interessante che stiamo seguendo da tempo".