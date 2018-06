Napoli, nome nuovo per la fascia: Aleix Vidal

21/06/2018

Nonostante una stagione con (pochi) alti e (tanti) bassi, Aleix Vidal continua ad avere mercato e corteggiatrici. Dopo l'Inter, che avrebbe proposto al Barcellona un prestito con diritto di riscatto (formula che non piace ai blaugrana soprattutto dopo il caso-Rafinha), secondo il 'Mundo Deportivo' nelle ultime ore ci sarebbe l'inserimento del Napoli.



Dopo l'addio a Maggio e quello sempre più probabile di Hysaj (è in cima alla lista dei desideri di Sarri pronto a sedersi sulla panchina del Chelsea), il solo Lainer - opzionato dal Salisburgo - non può bastare per affrontare una stagione lunga e faticosa. Da qui l'interesse per l'ex Siviglia, il cui rapporto qualità-prezzo fa gola a molti.