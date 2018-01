Napoli, niente Politano. Resta al Sassuolo

31 gennaio 2018

Niente Matteo Politano per il Napoli. Anche l'ultimo tentativo fatto dai dirigenti azzurri per l'attaccante del Sassuolo è fallito. Il ds Cristiano Giuntoli era arrivato a offrire 28 milioni di euro più uno di bonus al club neroverde, che poi nell'operazione avrebbe preso Farias dal Cagliari per una cifra pari a otto milioni (e avuto Ounas in prestito). Ma non c'è stato tempo sufficiente per chiudere la trattativa. Tutto rimandato a giugno.

Il Napoli ha incontrato a Milano il Sassuolo e l'agente di Politano, Davide Lippi, che ha ribadito la volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Aurelio De Laurentiis. Inizialmente Carnevali ha chiuso tutte le porte, ma a circa un'ora dalla scadenza della sessione di mercato qualcosa è cambiato e la trattativa si è riaperta clamorosamente. Gli azzurri hanno alzato l'offerta a 25 milioni di euro più bonus, offrendo anche ai neroverdi Ounas in prestito come contropartita tecnica. Mossa che il Sassuolo sembra aver gradito. Poi un'offerta ancora più importante per riuscire a regalare il giocatore a Sarri ma ormai era troppo tardi.



DA KLAASSEN A FARIAS

In giornata, il Napoli ha fatto un tentativo anche per Davy Klaassen, attualmente all'Everton dove però sta trovando poco spazio. La trattativa è però sfumata quasi sul nascere per il solito problema legato ai diritti di immagine. In un secondo momento si è registrato poi un interessamento anche per Farias, ma i contatti col Cagliari si sono subito interrotti e la trattativa è saltata.



GIACCHERINI AL CHIEVO IN PRESTITO

Intanto, quasi sul gong, è arrivato l'accordo con il Chievo per il prestito gratuito, fino a giugno, di Emanuele Giaccherini.