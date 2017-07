Napoli, muro Real Sociedad su Rulli: "Nessuna offerta"

29 luglio 2017

Da almeno una settimana Geronimo Rulli aspetta di diventare un giocatore del Napoli. Il portiere argentino ha deciso: vuole sbarcare in Italia. C'è però un grosso "ma" a bloccare il tutto, un "ma" certificato dalle parole del presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay: " So dell'interesse per il giocatore, ma il Napoli non ci ha mai presentato un'offerta . Non ci ha mai chiamato nessuno". In realtà il ds azzurro Giuntoli ha dato mandato all'agente del giocatore di sondare il terreno con il club basco, cercando di abbassare la richiesta molto elevata per il portiere, classe '92: poiché il 30% dell'eventuale vendita di Rulli andrà al Manchester Ciy, la Real Sociedad chiede 22 milioni. Ma il Napoli non si discosta dalla prima proposta, 15 milioni.

Il filo diretto Napoli-Manchester City c'è ed è stato annodato da tempo. Gli inglesi hanno anche un diritto di recompra sul portiere e il ds Giuntoli aveva spinto, in passato, affinché questo diritto venisse esercitato, per poi trattare proprio col City. Questo perché la Real Sociedad per Rulli chiede 22 milioni di euro, mentre il Napoli, per il ruolo di vice-Reina non ha intenzione di spendere più di 15 milioni.



E mentre vanno avanti i sondaggi per il portiere argentino, il Napoli ha chiesto al City informazioni su un altro profilo, questa volta per l'attacco. Si tratta di Oleksandr Zinchenko, ucraino classe '96. Esterno d'attacco, mancino, rapido e ricco di fantasia: nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Psv, senza brillare particolarmente. Ma Giuntoli aveva già messo gli occhi da un paio di stagioni sul giovane. L'idea è quella di strapparlo a prezzo di saldo, oppure, ancora meglio, in prestito con diritto di riscatto. L'eventuale arrivo di Zinchenko va incastrato, però, con un'uscita: quella di Giaccherini, sempre più vicino allo Sparta Praga di Stramaccioni.