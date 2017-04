Napoli, Mou vuole Mertens: spunta una clausola da 35 milioni

11 aprile 2017

Lo United, dunque, fa sul serio per Mertens. Domenica, nella gara contro la Lazio, il bomber azzurro è stato visionato all'Olimpico da un osservatore dei Red Devils. Dettaglio che conferma l'interesse concreto di Mourinho per il folletto belga che in questa stagione a Napoli è riuscito a non far rimpiangere Higuain. L'impressione è che lo Special One voglia Dries a ogni costo. L'ingaggio offerto, del resto, è di quelli importanti. Roba da top player, per intendersi. Si parla di cinque milioni a stagione per il "falso nove" di Sarri.



Una bella cifra, forse difficile da rifiutare. Soprattutto perché il Sun, nel riportare la notizia dell'assalto dello United, fa riferimento anche a una presunta clausola di 35 milioni contenuta nel contratto di Mertens. Dopo Higuain, i tifosi azzurri potrebbero essere costretti a salutare anche Dries allo stesso modo.