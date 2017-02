Napoli, Mertens: "Ho detto no alla Cina"

10 febbraio 2017

La tentazione è stata forte, i soldi offerti una montagna, ma il belga ha preferito rimanere a Napoli, dove guadagnerà presumibilmente molto di meno. Ma i soldi non sono tutto nella vita, anche se la condizionano. "A volte senti i calciatori che parlano della loro scelta di vita come una ricerca da parte loro di una nuova esperienza. Non è vero, sono spinti dal denaro" ha spiegato Mertens.



La Cina lo attira, ma per ora solo per una vacanza o altro estraneo al calcio. "Mi piacerebbe conoscere la cultura asiatica. L'Asia è in cima alla lista dei miei desideri, ma per un'esperienza diversa dal calcio". Il rifiuto dopo essersi consultato con la moglie. "Abbiamo cercato delle informazioni ed insieme a mia moglie abbiamo pesato pro e contro raccogliendo testimonianze di gente che c'è stata. Lì c'è tanto smog e anche il cibo sarebbe stato un problema".



A questo punto De Laurentiis potrebbe evitare nel rinnovo del contratto la clausola per la Cina, ma nel calcio si cambia idea molto facilmente e non si sa mai. Anche se la pizza è molto meglio degli involtini primavera...