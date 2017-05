Napoli-Mertens, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2020

18 maggio 2017

E' ormai fatta per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli . L'attaccante belga si sarebbe accordato per un prolungamento fino al 2020 con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro a partire dal 2018. Manca ancora la firma sul nuovo contratto, ma la fumata bianca è arrivata dopo un incontro nella sede di Roma della Filmauro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli agenti del calciatore.

Aurelio De Laurentiis lo aveva annunciato qualche giorno fa in un'intervista al Corriere dello Sport ("con Mertens ci siamo. La firma sul rinnovo arriverà a breve, entro una settimana definiremo i dettagli") e ora manca solo l'ufficialità per annunciare il rinnovo del funambolo belga, che sta chiudendo la migliore stagione della sua carriera.



Mertens riceverà il meritato adeguamento dell'ingaggio (4 milioni) e i suoi agenti hanno ottenuto l'inserimento di una clausola rescissoria di 30 milioni a partire dal giugno 2018. Una data che non sembra casuale, visto che in quella sessione di mercato il tecnico Sarri potrà lasciare il Napoli dopo aver versato una clausola di 8 milioni. Insomma, il futuro di Mertens sotto il Vesuvio è legato a filo-doppio a quello dell'allenatore che tanto ha saputo valorizzarlo.