Napoli, l'ultima giornata del mercato LIVE

17/08/2018

Il Napoli non ha previsto nessun colpo a sorpresa dell'ultima ora. Verranno ufficializzati solo l'arrivo di Ospina dall'Asrenal e poi la cessione di Tonelli.

DAVID OSPINA

Dopo aver completato l'iter delle visite mediche a Villa Stuart, David Ospina (foto calcionapoli24) è atteso a Castel Volturno per incontrare squadra e staff azzurro. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, comunque, non figura tra i convocati per la sfida contro la Lazio.