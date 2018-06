Napoli, l'entourage di Hamsik: "Resta al 95%" L'agente di Albiol e Callejon: "Nessun contatto con altri club per Raul e non mi risulta che il Milan voglia José" Facebook

25/06/2018

C'è aria di conferme a Napoli. A partire da Marek Hamsik, che sembrava destinato al ricco mercato cinese e che invece dovrebbe rimanere in azzurro. "Resta al 95%, la settimana prossima dirameremo un comunicato per spiegare i motivi", ha fatto sapere l'entourage dello slovacco. Ma Marekiaro è in buona compagnia. Anche dall'agente di Albiol e Callejon arrivano infatti dichiarazioni che smentiscono le voci di mercato relative ai suoi assistiti.

Al quartier generale di De Laurentiis, dunque, arrivano buone notizie sui big che sembravano già con le valigie pronte. I 35 milioni chiesti ai cinesi per Hamsik sono davvero troppi e così le possibilità che il centrocampista resti a Napoli sono schizzate alle stelle. Per la gioia del presidente azzurro, che ha sempre espresso la volontà di tenersi stretta l'esperienza e la professionalità del capitano. Anche a discapito di un utilizzo inferiore al passato. Con Zielinski in rampa di lancio, infatti, resta ancora da capire quanto spazio avrà Hamsik nei piani di Ancelotti.



Quando invece alle situazioni di Albiol e Callejon, a fare il putno della situazione ci ha pensato il loro agente. "La clausola scadrà il 30 giugno - ha spiegato Manuel Garcia Quillon a Radio Kiss Kiss -. Smentisco contatti con Villarreal, Valencia e Chelsea per Raul". "Non mi risulta che il Milan voglia José - ha aggiunto -. Chi vuole pagare la clausola ha tempo ancora qualche giorno".

KARNEZIS, L'AGENTE: "NAPOLI SAREBBE IL TOP" Nel frattempo un grande attestato di stima al Napoli è arrivato dall'agente di Orestis Karnezis. "Finora non c'è nulla di concreto e francamente spero non si tratti solo di rumours di mercato - ha spiegato Vasileios Panagiotakis a Radio Kiss Kiss Napoli -. Detto ciò, noi saremmo molto felici se il Napoli ci chiamasse visto che parliamo di un top club, allenato poi da una garanzia come Carlo Ancelotti".

