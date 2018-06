Napoli, l'agente di Jorginho: "Vuole il City, ma manca l'accordo tra i club"

9 giugno 2018

Si preannuncia un'estate calda per il Napoli , che con l'arrivo di Ancelotti è pronto a iniziare un nuovo ciclo. Gli azzurri potrebbero dover fare i conti con qualche novità in mezzo al campo, dove Jorginho resta un obiettivo del City e vorrebbe tentare l'avventura con Guardiola . "Napoli e City non hanno ancora trovato l’accordo - spiega l'agente del centrocampista a CalcioNapoli24 -. Noi non rinnoveremo, Se non andrà al City non credo che tornerà molto contento...".

Il club inglese è da tempo sul centrocampista del Napoli e della Nazionale, ma una possibile intesa con De Laurentiis al momento è lontanissima: "C'è distanza tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro - dice Joao Santos, agente di Jorginho -. Ora il Manchester City sta lavorando per una seconda scelta. Il giocatore sta aspettando la decisione del Napoli. Ha ancora due anni di contratto, non rinnoveremo. Il cartellino di Jorginho appartiene al presidente De Laurentiis. Ad oggi Jorginho resta al Napoli".



La volontà del centrocampista è quella di tentare l'avventura in Premier League: "Non vogliamo essere ipocriti, qualsiasi giocatore vorrebbe andare a giocarsi un posto da titolare con Guardiola - ammette l'agente -. Io non devo dire nulla a De Laurentiis, se lui è convinto di fare l’affare e venderlo lo farà, se invece crede che Jorginho possa fare bene nel Napoli allora lo terrà. Jorginho è un grande professionista, ma questa è l’opportunità della sua vita e della sua famiglia. Se non andrà al Manchester City non credo che tornerà molto contento...".



A centrocampo il Napoli potrebbe separarsi anche da Hamsik, corteggiato fortemente dai cinesi dello Shandong Luneng. Per lo slovacco servono 30 milioni di euro, esattamente la cifra che il Betis Siviglia chiede Fabian Ruiz. Il 22enne spagnolo, che unisce grande qualità alla fisicità (189 cm), è infatti il nome in cima alla lista dei partenopei per rinforzare il centrocampo.