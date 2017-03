Napoli, Kovacic torna nel mirino

22 marzo 2017

Il Napoli è al lavoro per individuare i giusti profili da inserire nella rosa in vista della prossima annata. Non sarà così semplice rinforzare un gruppo già forte e, in questo senso, la dirigenza partenopea sta giustamente valutando giocatori di primissimo livello in grado di garantire un ulteriore salto di qualità alla banda di Sarri. Per il centrocampo spunta il nome di Kovacic , trattato la scorsa estate e in uscita dal Real Madrid.

Kovacic, alla seconda stagione in Spagna dopo due anni e mezzo all'Inter, a Madrid non riesce a trovare la giusta continuità ed è pronto a lasciare i Merengues per mettersi nuovamente in gioco. Il croato, giovane (è un classe 1994) e ricco qualità, ha tutte le caratteristiche per inserirsi al meglio negli ingranaggi di Sarri e il fatto che conosca già la Serie A è un aspetto da non sottovalutare, perché garantirebbe un inserimento decisamente rapido.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista croato è stato trattato la scorsa estate dagli azzurri, che poi virarono su Rog. Ora però l'ex interista è tornato nel mirino del club di De Laurentiis, che in attesa di definire il futuro di Insigne è pronto a mettere le mani su un talento che non vede l'ora di esplodere.



Intanto l'agente di Kovacic, Nikky Vuksan, resta vago sulla possibilità che il giocatore si trasferisca al Napoli e soprattutto, però, non la smentisce: "Mateo al Napoli? Sono rumors - dice a Radio Kiss Kiss -, per ora preferisco non commentare".