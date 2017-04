Napoli, Karnezis o Meret per il dopo Reina

8 aprile 2017

I gol del Pipita in Coppa Italia hanno lasciato l'amaro in bocca a Napoli . Soprattutto a Pepe Reina , che, oltre a lamentare spesso problemi fisici, nel doppio confronto con i bianconeri non è stato certo impeccabile. A tal punto che a Castel Volturno stanno pensando di cercare un sostituto del portiere spagnolo per la prossima stagione. Due, al momento, i nomi più caldi. Oltre a Meret , agli azzurri piace molto anche Karnezis .

Guai fisici e prestazioni altalenanti. A Napoli la stagione travagliata di Reina lascia qualche dubbio sul futuro dell'estremo difensore all'ombra del Vesuvio. Spesso alle prese con guai muscolari, Pepe non sembra dare più le garanzie necessarie per dare solidità e continuità al reparto arretrato. Al momento nulla è stato ancora deciso sul suo conto, ma a Castel Volturno stanno approntando comunque un piano b in vista della prossima stagione.



Al momento i profili che stuzzicano di più Sarri portano entrambi a Udine. In prestito alla Spal, Meret potrebbe essere la scommessa di De Laurentiis, il giovane da far crescere rapidamente all'ombra di Reina in vista di un futuro avvicendamento tra i pali. In alternativa piace molto anche Karnezis, profilo più esperto e completo. A Napoli si studia già il dopo Reina.