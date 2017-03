Napoli, incontro tra Mertens ed emissari del Manchester United

10 marzo 2017

Un colloquio durato due ore. Così scrive in Inghilterra il Daily Express, così fa in Italia il quotidiano di Napoli Il Mattino. Tanto sarebbe durato l'incontro avvenuto settimana scorsa tra emissari del Manchester United e Dries Mertens. Un'indiscrezione che arriva nel mezzo di una trattativa per il rinnovo del contratto del belga che, dato più volte per imminente, nei fatti non è ancora arrivato. E coi suoi 23 gol stagionali, Dries fa gola alle grandi d'Europa.