Napoli, il rinnovo di Insigne non arriva: il Bayern è in agguato

11 aprile 2017

La fantastica stagione di Insigne non ha sbloccato la questione rinnovo e così il futuro a Napoli di Lorenzo resta ancora in bilico. Il giocatore vorrebbe firmare, ma manca ancora l'intesa con De Laurentiis sui diritti di immagine . Un intoppo che non è passato inosservato ad alcune big d'Europa che stanno seguendo con grande attenzione il talento di Frattamaggiore. In particolare, sulle tracce di Insigne ci sarebbe il Bayern , pronto ad approfittare dell'impasse per piazzare il colpo.

Assist e gol non sono bastati a Lorenzinho per convincere AdL a fare un'eccezione sulla gestione dei diritti di immagine. Il problema è sempre lo stesso e, al momento, non si intravedono novità. Il giocatore vorrebbe rimanere a Napoli, ma l'intesa col presidente non arriva e il prolungamento nemmeno. Insigne attualmente guadagna 2 milioni di euro a stagione ed è in scadenza nel 2019. Una situazione che ha reso il giocatore molto appetibile sul mercato. In Premier sulle sue tracce da qualche tempo ci sono Arsenal e Liverpool, ma negli ultimi giorni in Bundes si sarebbe fatto avanti anche il Bayern di Ancelotti per sondare il terreno. A Insigne gli estimatori non mancano e se il Napoli vuol tenerselo stretto deve accelerare i tempi del rinnovo. Lo sa bene Sarri, che in questa stagione non ha rinunciato quasi mai a Lorenzo, e lo sanno anche i tifosi azzurri, che, dopo il caso Higuain, ora cominciano a temere un'altra beffa.