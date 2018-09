Napoli, Hamsik non si muove: "A gennaio non cambia squadra"

24/09/2018

Non era difficile immaginarsi che sarebbe accaduto. Un'estate difficile, con l'idea concreta di andarsene e, arrivato Ancelotti, il ripensamento. Marek Hamsik ha scelto Napoli , ma sono bastate alcune prestazioni sotto tono dello slovacco per alimentare, di nuovo, voci su un suo possibile addio. Subito, a gennaio, prima finestra di mercato disponibile. Voci che hanno fatto arrabbiare non poco Martin Petras , l'agente di Hamsik appunto: "Non c'è possibilità che vada via a gennaio, quando ho sentito questa notizia mi sono arrabbiato. E' stato creato un caos per nulla. Nessuno ha parlato con noi. Ho chiarito le cose e ribadisco che Marek resta a Napoli finché sentirà che può dare qualcosa di importante al Napoli", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.

A meno di cose incredibili, quindi, Hamsik concluderà regolarmente la stagione in maglia azzurra. Anche se la nuova posizione in campo non lo esalta e potrebbe finire pure per non giocare moltissimo. Però, almeno per il momento, il capitano non scende dalla nave.



Quel che poi accadrà nei prossimi mesi è impossibile saperlo. Certamente a fine anno la questione si riproporrà, perché la voglia di Hamsik di provare nuove esperienze è nota e una stagione magari non troppo positiva potrebbe alimentarla. Ma è un discorso prematuro. Ora è Napoli e soltanto Napoli.