Napoli: Gabbiadini ufficiale al Southampton. El Kaddouri all'Empoli L'attaccante firma per 4 anni e mezzo con i Saints. Il marocchino: "Vi porterò sempre nel cuore". Giaccherini resta

31 gennaio 2017

E' ufficiale il passaggio di Manolo Gabbiadini al Southampton. L'attaccante ha superato le visite mediche con il club inglese, che poi ha annunciato l'ingaggio del giocatore ex Napoli: contratto di 4 anni e mezzo. "Aspettavo questo giorno da un mese". Giornata molto intensa e particolare per El Kaddouri: ceduto all'Empoli per 1,5 milioni, contratto fino al 2021. "Grazie a tutti - il messaggio del marocchino su Instagram.



UFFICIALE GABBIADINI: "NON VEDO L'ORA DI INIZIARE" Gabbiadini al Southampton, è ufficiale. Ad annunciarlo il club inglese su Twitter. L'attaccante ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. "Sono contento, era un mese che aspettavo wuesto giorno, non vedo l'ora di iniziare", le prime parole di Gabbiadini. E ancora: "Da quand'ero bambino sognavo di giocare in Premier, uno dei campionati migliori del mondo. Le strutture che ho visto qui sono di un livello incredibile, anche in confronto alla Serie A. Vedendole ti viene voglia di venirci a lavorare e dare il massimo quanto prima. Ho apprezzato la voglia e la determinazione della società di prendermi. Poi Pellè me ne ha parlato spesso e anche poco fa l'ho sentito. Era felice".

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Mgabbia23 on a four-and-a-half-year contract! #SaintGabbiadini https://t.co/4QuwxZQ0IK — Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 gennaio 2017

GABBIADINI, VISITE OK. ATTESA L'UFFICIALITA' Visite mediche superate per Manolo Gabbiadini con il Southampton. Si attende solo l'ufficialità dell'operazione. L'attaccante passa dal Napoli ai Saints per 17,5 milioni di euro più tre di bonus più una percentuale del 10% sulla futura vendita.

IL SALUTO DI EL KHADDOURI Un nuovo capitolo, un'altra pagina da scrivere. Lascio una Napoli che porterò sempre nel cuore: una città impossibile da non amare, tifosi fantastici sempre pronti a incitarmi, compagni meravigliosi ai quali auguro ogni fortuna e che mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Che dire se non... grazie, a tutti. Vi porterò con me nella nuova avventura che mi attende a Empoli. Un'avventura che mi emozione ed entusiasma. Una foto pubblicata da Omar El Kaddouri (@oekaddouri) in data: 31 Gen 2017 alle ore 12:30 PST

EMPOLI-EL KADDOURI, È FATTA "L´Empoli FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal SSC Napoli, le prestazioni del calciatore Omar El Kaddouri fino al 30 giugno 2021".

ARRIVA IL GIOVANE ZERBIN Il Napoli ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Alessio Zerbin, calciatore classe '99 che arriva dal Gozzano.

SI RIAPRE EL KADDOURI-EMPOLI El Kaddouri-Empoli: il tira e molla che va avanti da tutta la giornata registra un nuovo avvicinamento tra le parti. Sembra quindi probabile che, alla fine, il marocchino si trasferisca in Toscana.

AG. KOULIBALY: "PRONTO PER IL NAPOLI" Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito, reduce dall'eliminazione del suo Senegal in Coppa d'Africa: “C’è un po' di delusione per l’eliminazione ai rigori in Coppa d’Africa, sarà in serata o al massimo domani a Napoli e tornerà con grande entusiasmo. È sicuramente pronto a giocare e credo sarà a disposizione di Sarri sin da subito. Il mister lo aspetta, ha grande fiducia in Kalidou e lui sarà felice di dare il suo contributo”.

INCREDIBILE EL KADDOURI: RESTA AL NAPOLI Omar El Kaddouri potrebbe restare al Napoli in questa sessione di mercato per poi trasferirsi al Trabzonspor al termine della stagione a parametro zero.

RETROMARCIA EL KADDOURI Prima vicino all'Empoli, poi a un passo dalla Turchia, sponda Trabzonspor, adesso di nuovo verso Empoli. El Kaddouri sta movimentando non poco l'ultimo giorno di mercato del Napoli. Il giocatore è arrivato a Milano e, da indiscrezioni, sembra che si sia deciso ad accettare i toscani. Firma imminente

GNAHORE' CEDUTO AL PERUGIA Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Eddy Gnahorè, centrocampista classe 93, al Perugia.

EL KADDOURI, CHE CAOS Ci sarebbe addirittura un pre-contratto firmato con il Trabzonspor per il giocatore del Napoli. Lo rivelano i media turchi. L'Empoli e De Laurentiis continuano però a trattare. Difficile capire che fine farà l'attaccante azzurro. Si attendono evoluzioni

