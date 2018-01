Napoli, furia Sarri dopo l'Atalanta: cercasi qualità in attacco

4 gennaio 2018

Fuori ai gironi di Champions League ed eliminati ai quarti di Coppa Italia davanti al proprio pubblico. Il Napoli di Sarri ha macchiato una stagione che in campionato lo vede davanti a tutti, ma la sconfitta contro l'Atalanta rischia di lasciare segni più profondi nella squadra di quanto si possa pensare. Il tecnico dopo il fischio finale, come riporta il Mattino, si è scagliato contro i suoi: "Così non va bene, non andiamo da nessuna parte - ha sbottato negli spogliatoi -. Che razza di secondo tempo abbiamo giocato?". Concetto ribadito con toni più pacati anche in conferenza stampa.



I limiti mostrati dagli azzurri però sono quelli conosciuti e riguardano l'adeguatezza delle cosiddette seconde linee, anche se al tecnico non è piaciuto l'atteggiamento più che altro. L'allarme è suonato comunque forte e chiaro e dopo l'ultima partita di campionato prima della sosta ci sarà l'intervento sul mercato per cercare di garantire a Sarri giocatori di qualità e già pronti da poter inserire nelle rotazioni, soprattutto in attacco. Se la pista Inglese è più complicata del previsto col Chievo, il rientro anticipato di Milik potrebbe risolvere il problema centravanti, mentre resta quello di alternative adeguate a Insigne e Callejon.



Qui l'obiettivo principale è chiaro a tutti: Simone Verdi del Bologna. Una trattativa difficile visto che la società rossoblù valuta 30 milioni di euro l'esterno offensivo, ma per cui Giuntoli non ha ancora perso le speranza nonostante i segnali negativi giunti dall'Emilia. Dovesse arrivare l'investimento per il rossoblù, però, non arriverebbe il terzino sinistro richiesto dal tecnico. In fase più avanzata i discorsi con l'Ajax per Younes, anche se l'attaccante tedesco dell'Ajax rischierebbe di essere un'altra scommessa in questo periodo della stagione più che una certezza.



Contemporaneamente però il ds Giuntoli ha aperto altri due fronti: col Sassuolo per Politano e soprattutto con Ciciretti del Benevento, libero a giugno a costo zero ma ovviamente disponibile al trasferimento anticipato. Il neroverde che piace a Roma e Inter è valutato 20 milioni di euro mentre Vigorito, presidente del Benevento, ha confermato di aver ricevuto la comunicazione del Napoli con la richiesta di trattare con Ciciretti l'accordo a costo zero per luglio, pur non escludendo la possibilità di anticipare il trasferimento.



Sullo sfondo resta anche Deulofeu, scontento al Barcellona e in attesa di capire che ne sarà della trattativa tra i catalani e Coutinho. L'ex Milan stuzzica la fantasia anche dei rossoneri e di Inter e Roma, oltre che del Siviglia del suo ex tecnico Montella.