Napoli, fatta per il rinnovo di Mertens

22 febbraio 2017

Per il Napoli si avvicina il momento clou della stagione e a Castel Volturno si sta già pianificando il futuro. A partire dal rinnovo di Dries Mertens . Stando al Mattino, per il prolungamento col belga è tutto fatto sulla base di un ingaggio di 2,5 mln più bonus a salire fino a 3 milioni nel 2021 . L'appuntamento per la firma è fissato per marzo. Intanto prosegue il gelo tra AdL e Sarri : motivo del contendere l'utilizzo di Marko Rog .

Una certezza e grosso punto interrogativo. Il Napoli si avvicina così alle quattro partite più importanti dell'anno. Le buone notizie arrivano dal rinnovo del contratto di Mertens. Il belga e i dirigenti azzurri hanno raggiunto un'intesa fino al 2021. Si parla di un ingaggio di 2,5 mln di euro più bonus l'anno a salire fino a 3 milioni, con l'inserimento di una clausola per la cessione all'estero. Cifre importanti, che premiano il rendimento da top player dell'attaccante. Per mettere nero su bianco occorrerà attendere i primi giorni di marzo, quando Aurelio De Laurentiis tornerà da Los Angeles. Ma ormai è cosa fatta.



Più complicata invece resta la querelle tra il presidente del Napoli e Sarri. La tensione è esplosa dopo la sconfitta del Bernabeu, ma da tempo tra il patron azzurro e il tecnico non c'è grande sintonia. Stando a Repubblica, il "pomo della discordia" sarebbe lo scarsissimo impiego di Marko Rog. AdL è convinto di aver strappato alla Dinamo Zagabria un futuro top player e non accetta l'utilizzo col contagocce del suo pupillo. "Non capisco perchè serva tanto tempo per inserire un giocatore, Gagliardini è arrivato all'Inter e dopo pochi giorni era già titolare", avrebbe tuonato in tribuna a Madrid nelle fasi finali della partita col Real. L'impressione è che il rapporto di fiducia tra il presidente azzurro e Sarri si sia incrinato e che solo dopo questo tour de force verrà fatto un primo bilancio per capire a che punto è il progetto. Nel frattempo, complice l'infortunio di Allan, nelle prossime tre settimane la questione Rog potrebbe trovare una soluzione obbligata. Sarri dovrà dargli una chance per dimostrare il suo valore, accontentando le richieste di De Laurentiis e lasciando al campo la risposta definitiva sulle qualità del giocatore.