Napoli, ecco il portiere che mancava: è Ospina

15/08/2018

Sembra fatta per David Ospina al Napoli . Gli azzurri avrebbero chiuso con l'Arsenal per l'arrivo in prestito a 1 milione di euro, con diritto di riscatto, dell'estremo difensore sudamericano. Il giocatore svolgerà giovedì le visite mediche con i partenopei. Confermate, dunque, con i fatti le parole di Aurelio de Laurentiis. "Potrebbe arrivare Ospina, stiamo trattando. Ci sono delle divergenze sulle loro richieste, ma può andare in porto", aveva detto a Radio Kiss Kiss.

Il colombiano dell'Arsenal, classe 1988, era in procinto di trasferirsi al Besiktas, ma poi la trattativa è saltata. Nel suo futuro c'è l'azzurro. L'arrivo di un portiere, così, dovrebbe chiudere il mercato del Napoli.



De Laurentiis, infatti, ha ribadito il suo "no" per Belotti. "Trattativa con il Torino? Falsissimo! Mi sembra cosi strano, sembrerebbe tutto architettato tra procuratori e giornalisti per far si che questo giocatore venga sopravvalutato. Se Belotti vale 65 milioni mi fa piacere, perchè vuol dire che Inglese ne vale 85. L'anno scorso lui ha fatto 12 gol in campionato, mentre nel Torino Belotti ne ha fatti 10. Lo abbiamo dato in prestito oneroso, il Parma non ha battuto ciglio data la validità del giocatore, potrà ancora far valere le sue qualità. Se Belotti oggi vale 65 mln probabilmente l'anno prossimo Inglese varrà 100 milioni", ha confermato.