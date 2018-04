Napoli: è fatta per Grassi, tentativo per Tonelli

21 gennaio 2016

Chiuso per il centrocampista dal futuro assicurato, Giuntoli è ora concentrato per regalare a Sarri un difensore. L'obiettivo numero 1 è Lorenzo Tonelli, che il tecnico conosce molto bene per averlo allenato a Empoli. L'accordo con l'agente del giocatore è stato trovato, ma lo scoglio più arduo da superare è convincere l'Empoli, che vorrebbe trattenere il suo capitano fino a fine campionato. Un'offerta di 8-10 milioni di euro potrebbe però far capitolare i toscani.



L'alternativa numero 1 è da pescare sempre in casa Empoli: Federico Barba, centrale di cui il presidente Corsi si priverebbe più a cuor leggero. L'offerta partenopea è di due milioni di euro.