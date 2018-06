Napoli, doppio colpo in arrivo: accordo per Karnezis e Meret

28/06/2018

Doppio colpo per il Napoli . Il club partenopeo sta definendo i dettagli con l'Udinese per Meret e Karnezis . Saranno loro il dopo Reina . Niente Rui Patricio (andato comunque al Wolverhampton) o Areola . Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis svela una confidenza di Carlo Ancelotti : "Mi ha detto di prendere un giocatore d'esperienza di 31 anni". La caccia al nome è iniziata: da Benzema a Vidal, passando per David Luiz e Fabregas.

Il Napoli ha risolto il problema portieri. Sembrava potesse essere una telenovela il dopo Reina, che si è accasato a parametro zero al Milan. Invece, ora, come riporta Sky Sport la situazione è stata risolta con un doppio accordo con l'Udinese per Meret e Karnezis. Ma non solo gli unici arrivi alla corte di Carlo Ancelotti. Perché è fatta per Lainer del Salisburgo sulla base di 12 milioni di euro.



A far sognare i tifosi, però, sono le frasi di De Laurentiis che ha aperto al possibile arrivo di un giocatore d'esperienza di 31 anni. E qui i nomi sono tanti e tutti fanno sognare i tifosi. Quello di Vidal resta in pole. Sarebbe il rinforzo ideale in mezzo al campo per Ancelotti.