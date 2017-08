Napoli, De Laurentiis vuole Federico Chiesa

6 agosto 2017

Il preliminare di Champions League contro il Nizza sarà uno spartiacque importante per la stagione del Napoli , che in caso di qualificazione è pronto a nuovi investimenti per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri . Il nome caldo per l'attacco, in particolare per le corsie laterali, è quello di Federico Chiesa , che ha stregato il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis .

Il primo obiettivo del Napoli, ovvero quello di non cedere nessuno dei pezzi pregiati della rosa, al momento è stato centrato e per questo motivo la strategia azzura è quella di andare ad arricchire la squadra solamente con elementi in grado di completare e rinforzare il gruppo guidato da Sarri.



La grande tentazione di De Laurentiis si chiama Federico Chiesa, che la Fiorentina al momento non vuole cedere ma il Napoli - in caso di qualificazione alla Champions - conta di convincere il ragazzo e anche il club viola, per cui è pronta una maxi offerta da 40 milioni di euro. Sullo sfondo la possibile alternativa è Simone Verdi del Bologna, giocatore di qualità e in grado di ricoprire più ruoli in attacco. Il vero sogno del presidente del Napoli, però, è il talento della Fiorentina.